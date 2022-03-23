Юлия Бордовских дала советы по хранению овощей

Телеведущая и специалист по здоровому питанию Юлия Бордовских рассказала в своем Telegram-канале о том, как правильно хранить продукты, чтобы они дольше оставались свежими.

«Огурцы становятся мягкими в холодильнике в течение 3 дней, поэтому лучше поместить их в пакет, сделать в пакете несколько дырочек, и поместить в прохладное место на кухне. Яблоки, груши и киви храните отдельно друг от друга, потому что они выделяют этилен, от которого все вокруг начинает очень быстро перезревать», — отмечает Бордовских.

Лук репчатый, лук-шалот и чеснок эксперт рекомендует хранить в сухом прохладном месте, но не в холодильнике. Листовой салат, по мнению телеведущей, лучше завернуть в фольгу и держать в холодильнике. Так он сможет сохранить свежесть вплоть до 30 дней.

Также эксперт отмечает, что картофель нельзя оставлять в холодильнике, потому что в таком случае крахмал начнет превращаться в сахар. Стоит положить его в темное, сухое и прохладное место.

Лимон и имбирь лучше разместить в холодильнике, а помидоры — на открытом проветриваемом месте.