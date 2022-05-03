Как поздний ужин влияет на бессонницу: мнение врача

Врач-сомнолог Ханна Шор в интервью британскому изданию Metro дала советы для качественного сна. По ее словам, из-за бессонницы ухудшается общее состояние человека.

«Всего одна ночь плохого сна может серьезно повлиять на уровень концентрации, скорость реакции, память и способность мозга сохранять и извлекать информацию», — сообщила Шор.

В первую очередь врач рекомендует отказаться от ужина в позднее время и использования гаджетов перед сном. Стоит также ограничить потребление алкоголя. Справиться с утренней усталостью помогут кофе, зарядка и утренняя прогулка.