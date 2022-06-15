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Врач назвала продукты, повышающие усвояемость железа

Галина Глазко
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Крыжовник и смородина помогают железу лучше усвоиться в организме.
Фото Global Look Press

Диетолог-гастроэнтеролог Яна Прудникова перечислила продукты, которые повышают усвояемость железа наилучшим образом. По ее словам, пациенты регулярно сталкиваются с проблемой неэффективного воздействия соответствующих препаратов.

«Чтобы усилить синтез гемоглобина, необходимо добавить в свой рацион питание овощи и ягоды. Самыми полезными считаются крыжовник, черноплодная рябина, вишня и черная смородина», — приводит слова врача «МедикФорум».

Эти ягоды богаты полифенольными соединениями и аскорбиновой кислотой. Отмечается, что травы аир, вахта, мелисса, пустырник, клевер, одуванчик и крапива также помогают повысить уровень железа.

Если нет проблем с давлением, то помогут и растения-иммуномодуляторы. Например, женьшень, родиола розовая и аралия.

Принимать препараты рекомендуется вместе с витаминами В12, В2, В6 и пантотеновой кислотой. Также для лучшего усвоения железа стоит употреблять кобальт, медь и фолиевую кислоту.

Новость носит ознакомительный характер и не заменяет консультации врача.

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Источник: https://www.medikforum.ru/health/136370-dietolog-rasskazala-kak-povysit-usvoyaemost-zheleza.html
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