Как подготовить организм к холодам? Советы врача

Кандидат медицинских наук Борис Чурадзе рассказал, как подготовить организм к холодам. По словам специалиста, в период обострения простудных болезней важно следить за своим здоровьем и укреплять иммунитет.

«Если мы говорим об осенней активизации вирусных инфекций, усилении вируса гриппа, коронавирусной инфекции, то нужна вакцинация, которая формирует специфический иммунитет. А вот неспецифический иммунитет формируется благодаря правильному режиму, полноценному сну, приему поливитаминов, правильному питанию и физической нагрузке», — приводит слова эксперта радио Sputnik.

Рекомендуется также проходить диспансеризацию, которая включает в себя осмотр врача и сдачу анализов. В зависимости от возраста и пола необходимо и проходить различные комплексы обследований.