Как подготовить иммунитет к осени? Советы врача

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, как подготовиться к осени. По его словам, можно обратиться к врачу, который вас обследует и даст свои рекомендации.

«Важно выяснить, что мешает полноценной работе иммунной системы. Как раз сейчас удобное время, чтобы вылечить то, что нужно. Многие ошибочно считают, что осенью иммунитет ослабевает, но все как раз наоборот. В этом время есть много фруктов и овощей, которые богаты витаминами», — приводит слова эксперта Ura.ru.

Также врач напоминает, что разнообразное питание и спорт помогают укрепить иммунитет. Против простуд здоровому человеку стоит принимать контрастный душ по утрам.

При этом иммунитет нельзя сделать сильнее того, что уже есть, отмечает Жемчугов. На иммунитет влияет вредная для здоровья работа, инфекционные заболевание и проблемы с пищеварением.