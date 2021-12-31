Как питаться в новогодние праздники, чтобы не набрать вес?

Врача-диетолог, нутрициолог Наталья Круглова рассказала о том, как питаться в длинные новогодние праздники, чтобы остаться в форме и не навредить здоровью.

«В период новогодних праздников важно сделать своё отношение к еде более спокойным. Все мы питаемся в Новый год не так, как обычно, и используем какую-то еду, которая может быть для нас непривычна в обычной жизни. Советую снизить количество жиров в новогодних блюдах, например, использовать легкий майонез или нежирный греческий йогурт, а также заменить жирное мясо на птицу или рыбу.

Не стоит сажать себя на какие-то диеты сразу после Нового года. Гораздо важнее вернуться к здоровому питанию после праздников, а не устраивать себе какие-то наказания за то, как вы эти праздники провели", — цитирует ее ФАН.

Также она рекомендует не забывать о прогулках.