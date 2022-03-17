Диетолог дал советы, как не заедать стресс

Врач-диетолог Сергей Обложко в новом выпуске на своем YouTube-канале дал советы, как перестать заедать стресс, а соответственно, и набирать лишний вес. Специалист рекомендует выполнять дыхательную гимнастику.

«Дыхательная техника — это ключ. Часто люди едят, чтобы расслабиться, успокоиться и заснуть. И едят они явно не морковку, а продукты, которые дают эндорфиновый и дофаминовый ответ. Учитесь справляться со стрессом без саморазрушений. Не нужно платить за это здоровьем», — отметил диетолог.

Врач советует делать дыхательную гимнастику в течение 15 минут ежедневно. Важно дышать медленно и глубоко. После чего стоит посидеть 5 минут и продолжать дышать уже нормальным дыханием. Это поможет избежать головокружения.