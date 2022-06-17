Врач назвал способы раннего обнаружения рака кишечника

Врач-онколог, хирург Иван Карасев перечислил способы раннего обнаружения рака кишечника. По его словам, рак развивается из полипов, которые растут в кишечнике в течение длительного времени. Чтобы обнаружить новообразования, рекомендуется регулярно проходить диагностику.

«На первом месте, конечно же, колоноскопия. Не перестану повторять, что это золотой стандарт в диагностике как раз ранних форм рака ЖКТ. Он определяет вживую опухоль или ее предвестник, и в случае с полипами можно от них избавиться, — цитирует слова эксперта «Царьград».

Обнаружить полипы можно также на УЗИ. Правда, определить их могут немногие. Специалист рекомендует проходить колоноскопию, особенно людям старшего и пожилого возраста.