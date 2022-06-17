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Врач назвал способы раннего обнаружения рака кишечника

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Кишечник.
Фото Global Look Press

Врач-онколог, хирург Иван Карасев перечислил способы раннего обнаружения рака кишечника. По его словам, рак развивается из полипов, которые растут в кишечнике в течение длительного времени. Чтобы обнаружить новообразования, рекомендуется регулярно проходить диагностику.

«На первом месте, конечно же, колоноскопия. Не перестану повторять, что это золотой стандарт в диагностике как раз ранних форм рака ЖКТ. Он определяет вживую опухоль или ее предвестник, и в случае с полипами можно от них избавиться, — цитирует слова эксперта «Царьград».

Обнаружить полипы можно также на УЗИ. Правда, определить их могут немногие. Специалист рекомендует проходить колоноскопию, особенно людям старшего и пожилого возраста.

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Источник: https://tsargrad.tv/news/vrach-nazval-sposob-obnaruzhit-rak-do-pojavlenija-boli-v-95-sluchaev-ego-mozhno-predotvratit_566290
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