Как мужчинам избавиться от большого пуза? Мнение экспертов

Издание Eat this, not that опубликовало статью о том, как мужчинам избавиться от большого пуза. По словам экспертов материала, в первую очередь о лишнем брюшном жире говорит размер талии. Показатель в среднем должен быть не больше 101 сантиметра.

Самым эффективным способом избавления от брюшного жира считается диета. Необходимо употреблять больше продуктов с цельным зерном, а также фрукты, овощи и нежирный белок. Отказаться нужно от продуктов с высокой степенью обработки, к которым относятся сосиски.

Рекомендуется также не забывать о физической активности. Стоит заниматься кардио умеренной интенсивности не менее 30 минут в день. Важно соблюдать режим дня и спать 7-9 часов в сутки.