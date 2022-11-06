ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 21:30

Как максимально выгодно пользоваться полисом ОМС? Рассказал эксперт

Читать «СЭ» в Telegram Новости
Полис ОМС предоставляет россиянам много бесплатных услуг.
Фото Global Look Press

Доцент Департамента публичного права факультета права ВШЭ Фатима Дзгоева дала советы россиянам, как с выгодой для себя пользоваться полисом ОМС. По словам специалиста, полис обязательного медицинского страхования необходим не только для посещения поликлиники, он также дает возможность пользоваться платной медицинской помощью по всей России.

Полис ОМС позволяет получить первичную медицинскую помощь, а также услуги при многих заболеваниях.

«Кроме того, по ОМС должны оказывать помощь при ожирении и депрессии, проводить анализы гормонов щитовидной железы, а для некоторых женщин еще и проводить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Не все знают, но после назначения вашего лечащего врача есть возможность бесплатно пройти обследование на КТ, МРТ и УЗИ. Предоставляются бесплатно даже услуги массажа», — приводит слова эксперта портал Life.ru.

Важно знать, что программы медицинского страхования в некоторых регионах содержат и дополнительные пункты.

Чек-ап организма. Что такое чек-ап организма? И сколько стоит его пройти?
Источник: https://life.ru/p/1516479
Здоровье
0
Читайте также
Игрока НБА обвинили в издевательстве над командным психологом: «Показал гениталии девять раз»
«Приятно быть номером один». Овечкин теперь самый преданный снайпер в истории НХЛ
Французский политик заявил о планах Байдена избавиться от Зеленского
СМИ узнали о начале обсуждения Западом условий мира между РФ и Украиной
СК рассказал подробности обрушения балкона с людьми в Сочи
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гинеколог назвала причины обострения болезней при беременности
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости