Как максимально выгодно пользоваться полисом ОМС? Рассказал эксперт

Доцент Департамента публичного права факультета права ВШЭ Фатима Дзгоева дала советы россиянам, как с выгодой для себя пользоваться полисом ОМС. По словам специалиста, полис обязательного медицинского страхования необходим не только для посещения поликлиники, он также дает возможность пользоваться платной медицинской помощью по всей России.

Полис ОМС позволяет получить первичную медицинскую помощь, а также услуги при многих заболеваниях.

«Кроме того, по ОМС должны оказывать помощь при ожирении и депрессии, проводить анализы гормонов щитовидной железы, а для некоторых женщин еще и проводить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Не все знают, но после назначения вашего лечащего врача есть возможность бесплатно пройти обследование на КТ, МРТ и УЗИ. Предоставляются бесплатно даже услуги массажа», — приводит слова эксперта портал Life.ru.

Важно знать, что программы медицинского страхования в некоторых регионах содержат и дополнительные пункты.