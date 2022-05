Как избавиться от жира на животе? Мнение диетологов

Диетологи Джанет Коулман и Триста Бест в интервью изданию Eat This, Not That! перечислили эффективные способы для избавления от жира на животе.

Коулман отмечает, что избежать переедания поможет обильное питье. Помимо этого, из-за нехватки жидкости человек способен не только испытывать сильное чувство голода, но и повышается риск развития заболеваний с мочевым пузырем, сердцем и почками.

Рекомендуется употреблять больше овощей, особенно брокколи, капусту, шпинат, перец, помидоры, морковь и лук. Стоит отказаться от употребления красного мяса в пользу белого или рыбы. Питаться необходимо шесть раз в день небольшими порциями, а не трижды в сутки.

В свою очередь Бест советует попробовать интервальное голодание, которое эффективно помогает снизить вес. Отказаться нужно от полуфабрикатов, которые вызывают раздражение кишечника и приводят к дисбалансу кишечных бактерий.