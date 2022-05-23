Как избавиться от жира на животе без похода в спортзал? Советы врача

Доктор Павлова рассказала, как избавиться от жира на животе без спортзала

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем канале в Telegram-канале рассказала, как избавиться от жира на животе без изнурительных тренировок в тренажерном зале. По ее словам, есть эффективные упражнения, которые можно выполнять самостоятельно.

«Вы можете бегать, плавать, отжиматься, приседать, если колени позволяют. Все что хотите, ничего сложного в этом нет. Главное — это 45 минут в день одним массивом», — пояснила врач.

Как отмечает Павлова, для таких базовых упражнений совсем не нужен абонемент в спортзал. Ежедневные занятия физкультурой и правильное питание помогут избавиться от жира на животе.

Также людям, которые много работают за компьютером, стоит вставать и ходить раз в час, сделать несколько отжиманий от подоконника или стены. Важно и пить много воды.