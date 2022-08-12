Малышева назвала самый простой способ от укачивания

Врач и телеведущая Елена Малышева в своем Telegram-канале назвала действенный способ от укачивания. По ее словам, укачивание часто беспокоит людей в путешествиях — чаще всего в машине или на корабле.

«Решить проблему вестибулярного аппарата помогают специальные препараты. К ним относятся лекарства, которые блокируют гистаминовые рецепторы. Они продаются практически в любой аптеке», — отметила теледоктор.

Также Малышева посоветовала принимать таблетку до того, как вы отправляетесь в дорогу. Стоит помнить, что лекарство действует около 3-4 часов.

Ранее Малышева перечислила методы избавления от головокружения без таблеток.