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Малышева назвала самый простой способ от укачивания

Читать «СЭ» в
Елена Малышева.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущая Елена Малышева в своем Telegram-канале назвала действенный способ от укачивания. По ее словам, укачивание часто беспокоит людей в путешествиях — чаще всего в машине или на корабле.

«Решить проблему вестибулярного аппарата помогают специальные препараты. К ним относятся лекарства, которые блокируют гистаминовые рецепторы. Они продаются практически в любой аптеке», — отметила теледоктор.

Также Малышева посоветовала принимать таблетку до того, как вы отправляетесь в дорогу. Стоит помнить, что лекарство действует около 3-4 часов.

Ранее Малышева перечислила методы избавления от головокружения без таблеток.

Елена Малышева. Малышева перечислила главные причины импотенции

Источник: https://t.me/malyshevalives/257
Елена Малышева
Здоровье
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