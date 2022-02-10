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Как избавиться от привычки есть на ночь? Советы диетолога

Диетолог дала рекомендации, как избавиться от привычки есть на ночь
Галина Глазко

Диетолог Маргарита Куц дала рекомендации, как избавиться от привычки есть на ночь. Специалист отмечает, что последний прием пищи должен быть за три часа до сна.

«После ужина стоит сразу почистить зубы. Скорее всего, человеку не захочется повторять процедуру и он больше не будет есть до сна. Вечером стоит занять себя чем-нибудь, чтобы не думать о еде. Можете порисовать или посмотреть фильм», — цитирует эксперта «Царьград».

Также Куц рекомендует вечером есть больше овощей и белка, например, мяса или рыбы. А еще избавиться от нездоровой еды и полуфабрикатов в холодильнике.

Больше о правильном питании читайте в нашей статье.

Источник: https://m.tsargrad.tv/news/kak-perestat-est-na-noch-dietolog-nazvala-sem-prostyh-shagov-dlja-izbavlenija-ot-zavisimosti_492117
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