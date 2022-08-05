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Врач объяснил россиянам, как избавиться от мозолей

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Чтобы не было мозолей, нужно выбирать правильную обувь.

Врач-остеопат Владимир Животов назвал действенный метод от избавления мозолей. По его словам, мозоли могут быть влажными (волдыри) и твердыми (натоптыши). Влажные, как правило, возникают из-за неудобной обуви, а твердые говорят о проблемах с позвоночником и дисбалансе при ходьбе.

«Натоптыши образуются в одном и том же месте из-за неправильного распределения нагрузки на стопу при хождении. Можно от нее избавиться у специалиста, однако проблема не исчезнет. Мозоль будет каждый раз нарастать заново. Лучше всего сразу выровнять все тело, устраняя изначальную проблему», — приводит слова врача издание «Аргументы и факты».

Чтобы избежать мозолей, стоит правильно выбирать обувь. Важно, чтобы она была удобной и была выполнена из натурального материала. В искусственном материале нога больше потеет, а, соответственно, шанс натереть мозоль увеличивается.

При покупке открытой обуви нужно, чтобы ремешки плотно держали носок и пятку. В свою очередь, подошва должна быть мягкой и легко гнущейся.

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Источник: https://aif.ru/
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