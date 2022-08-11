Малышева перечислила методы избавления от головокружения без таблеток

Врач и телеведущая Елена Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово» на Первом канале рассказала, как избавиться от головокружения без таблеток.

«В нашем ухе находится вестибулярный аппарат, который состоит из трех полукружных каналов. Внутри них есть маленькие нервные окончания — это волоски, камешки и жидкость. Когда человек меняет свое положение, жидкость движется, а камешки летят и затрагивают эти нервные окончания. Сигнал отправляется в головной мозг, и определяется положение нашего тела», — отметила теледоктор.

У людей старшего возраста чаще всего происходит постуральное головокружение. Например, когда человек резко встает после лежания. В таком случае нужно не сразу вставать, а немного посидеть.

По словам Малышевой, бывает и доброкачественное позиционное головокружение. Оно происходит во время поворотов головы. Для того чтобы камушек встал на свое место, необходимо выполнить маневр Эпли. Нужно принять положение лежа, затем повернуть голову в сторону на одну минуту. После этого быстро повернуть голову в другую сторону и опустить вниз.