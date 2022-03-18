ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 12:00

Мельников назвал эффективный способ избавления от целлюлита

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Целлюлит.
Фото Global Look Press

Доктор Анатолий Мельников рассказал, как избавиться от целлюлита. По словам специалиста, он может появиться в разных местах на теле. Особенно часто целлюлит появляется в период менопаузы, беременности или во время гормональной терапии. Возникает он из-за того, что происходит частичное или полное растворение коллагеновых связок, атрофирование мышц, увеличение жировых клеток и изменение в циркуляции крови.

«Необходимо делать выпады, заниматься обратной ходьбой, приседать, попробовать спринт. Стоит делать массаж сухой щеткой, упражнения с отскоком, а также воспользоваться терапией красным светом. Желательно придерживаться интервального голодания. А перед сном стоит делать самомассаж зон с целлюлитом, используя при этом крем с ингибитором ароматазы», — приводит слова Мельникова Solenka.info.

Мельников напоминает, что не стоит перетруждаться на тренировках, а также важно следить за полноценным и качественным сном.

Как избавиться от&nbsp;целлюлита? Как избавиться от целлюлита? Отвечает эксперт
Источник: https://solenka.info/doktor-melnikov-soobshhil-grazhdanam-v-rf-jeffektivnyj-sposob-izbavitsja-ot-celljulita.html
Здоровье
1
0
Читайте также
Лыжные марафоны: как они устроены, кто их бегает и сколько зарабатывает
И Бог с ними! Как на ЧМ-2022 попали русские фигуристы Илья Малинин, Анастасия Губанова и Екатерина Куракова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог Гуляева посоветовала, как эффективно сжечь жир во время сна
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости