Мельников назвал эффективный способ избавления от целлюлита

Доктор Анатолий Мельников рассказал, как избавиться от целлюлита. По словам специалиста, он может появиться в разных местах на теле. Особенно часто целлюлит появляется в период менопаузы, беременности или во время гормональной терапии. Возникает он из-за того, что происходит частичное или полное растворение коллагеновых связок, атрофирование мышц, увеличение жировых клеток и изменение в циркуляции крови.

«Необходимо делать выпады, заниматься обратной ходьбой, приседать, попробовать спринт. Стоит делать массаж сухой щеткой, упражнения с отскоком, а также воспользоваться терапией красным светом. Желательно придерживаться интервального голодания. А перед сном стоит делать самомассаж зон с целлюлитом, используя при этом крем с ингибитором ароматазы», — приводит слова Мельникова Solenka.info.

Мельников напоминает, что не стоит перетруждаться на тренировках, а также важно следить за полноценным и качественным сном.