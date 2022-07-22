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Как избавиться от целлюлита навсегда? Советы диетолога

Диетолог назвала эффективные методы избавления от целлюлита
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Целлюлит у женщин — это естественное явление.
Фото Global Look Press

Диетолог Ксения Черная назвала эффективные методы избавления от целлюлита бесплатно и навсегда. По ее словам, целлюлитом принято считать нарушение подкожно-жировой клетчатки или нарушение лимфатического оттока.

«Целлюлит у женщин — это естественное явление, так как он напрямую связан со строением жировых клеток и от этого зависит работа женской гормональной системы», — приводит слова эксперта Solenka.info.

Если ежедневно выполнять ряд действий, можно избавиться от целлюлита навсегда. Так диетолог рекомендует соблюдать питьевой режим, поскольку дефицит воды провоцирует и целлюлит, и сухость кожи. Необходимо скорректировать количество потребляемых калорий, сократив употребление сахара и быстрых углеводов. Стоит уменьшить в своем рационе все молочные продукты, потому что они провоцируют отеки.

Не советует Черная носить сильно обтягивающую одежду, которая приводит к застою лимфы. Также нужно вести активный образ жизни. Достаточно будет много ходить. Нормой считают 10 000 шагов для взрослого человека.

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Источник: https://solenka.info/dietolog-chjornaja-dala-rekomendacii-kak-izbavitsja-ot-celljulita-besplatno-i-navsegda.html
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