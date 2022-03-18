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Диетолог Гуляева посоветовала, как эффективно сжечь жир во время сна

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Как сжечь жир?
Фото Global Look Press

Диетолог Виктория Гуляева дала рекомендации, которые помогут сжечь жир ночью. Как отмечает специалист, качественный сон помогает сжечь жир намного активнее.

«Спать необходимо в темной и прохладной комнате, за час до сна не подвергайте глаза воздействию синего света. Также не рекомендуется смотреть на ночь новости, триллеры. Не стоит принимать перед сном витамины B1, D и цинк. Не забывайте и о дыхании», — приводит слова врача Solenka.info.

Также врач отмечает, что уменьшить уровень стресса, а соответственно, и нормализовать сон поможет спорт. Важно заниматься высокоинтенсивными интервальными тренировками.

Не стоит есть на ночь, а еще лучше соблюдать интервальное голодание, которое также влияет на качество сна. Питание в течение дня должно быть сбалансированным, с большим количеством овощей. Необходимо пить и витамины, такие как цинк, магний, калий и витамин D. Однако употреблять их можно только после консультации врача.

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Источник: https://solenka.info/dietolog-guljaeva-perechislila-grazhdanam-v-rf-6-sovetov-kak-jeffektivno-szhech-zhir-vo-sne.html
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