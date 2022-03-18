Диетолог Гуляева посоветовала, как эффективно сжечь жир во время сна

Диетолог Виктория Гуляева дала рекомендации, которые помогут сжечь жир ночью. Как отмечает специалист, качественный сон помогает сжечь жир намного активнее.

«Спать необходимо в темной и прохладной комнате, за час до сна не подвергайте глаза воздействию синего света. Также не рекомендуется смотреть на ночь новости, триллеры. Не стоит принимать перед сном витамины B1, D и цинк. Не забывайте и о дыхании», — приводит слова врача Solenka.info.

Также врач отмечает, что уменьшить уровень стресса, а соответственно, и нормализовать сон поможет спорт. Важно заниматься высокоинтенсивными интервальными тренировками.

Не стоит есть на ночь, а еще лучше соблюдать интервальное голодание, которое также влияет на качество сна. Питание в течение дня должно быть сбалансированным, с большим количеством овощей. Необходимо пить и витамины, такие как цинк, магний, калий и витамин D. Однако употреблять их можно только после консультации врача.