Врачи дали пять рекомендаций для снижения уровня холестерина

Специалисты клиники Mayo Clinic назвали пять изменений в повседневном образе жизни, помогающие эффективно снизить уровень плохого холестерина в крови.

Специалисты рекомендуют меньше употреблять насыщенные жиры, которые в большом количестве содержатся в красном мясе и молочных продуктах. Также трансжиры содержатся в маргарине, печенье и пирожных.

Стоит регулярно заниматься спортом. Достаточно будет по 30 минут 5 раз в неделю.

Помимо этого необходимо отказаться от курения и распития алкогольных напитков. Это поможет значительно снизить риск развитие сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и инфаркта.

Важно следить за весом. Даже несколько лишних килограммов повышают уровень холестерина.