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Сегодня, 10:00

Врачи дали пять рекомендаций для снижения уровня холестерина

Галина Глазко
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Спорт помогает снизить уровень плохого холестерина.
Фото Global Look Press

Специалисты клиники Mayo Clinic назвали пять изменений в повседневном образе жизни, помогающие эффективно снизить уровень плохого холестерина в крови.

Специалисты рекомендуют меньше употреблять насыщенные жиры, которые в большом количестве содержатся в красном мясе и молочных продуктах. Также трансжиры содержатся в маргарине, печенье и пирожных.

Стоит регулярно заниматься спортом. Достаточно будет по 30 минут 5 раз в неделю.

Помимо этого необходимо отказаться от курения и распития алкогольных напитков. Это поможет значительно снизить риск развитие сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и инфаркта.

Важно следить за весом. Даже несколько лишних килограммов повышают уровень холестерина.

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Источник: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/in-depth/reduce-cholesterol/art-20045935
Здоровье
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