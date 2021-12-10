Как эффективно худеть с помощью яиц? Рассказала диетолог

Американский диетолог Натали Риццо рассказала, как похудеть, употребляя яйца. Ее рекомендации опубликованы в Insider.

«Яйца — отличный источник белка. Кроме того, в них содержатся витамины A, D и несколько витаминов группы B, в том числе фолиевая кислота. Белок, который содержится в яйцах, не только надолго избавит от чувства голода, но и поможет ускорить обмен веществ, что очень важно при похудении. Тем, кто желает сбросить вес, не стоит употреблять яйца вместе с мясными продуктами, такими как бекон. Нужно есть блюда из яиц вместе с овощами, авокадо и цельнозерновым хлебом», — отметила специалист.

Также Риццо посоветовала есть яйца, сваренные вкрутую. Термическая обработка поможет уничтожить максимальное количество вредных бактерий.