Врач перечислила ранние симптомы болезни Паркинсона

Врач-невролог Галина Чудинская рассказала, как распознать первые симптомы болезни Паркинсона. По ее словам, данное заболевание начинается у людей старше 50 лет.

«Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее хроническое заболевание, которое характерно для старшей возрастной группы. Оно вызвано прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин. Недостающая выработка дофамина ведет к тормозному влиянию базальных ганглиев на кору головного мозга. При этом основные причины появления данной болезни остаются неизвестными», — приводит слова Чудинской «Газета.Ru».

Первые симптомы болезни проявляются в моторике. Могут появиться мышечная скованность, дрожь в руке или ноге и шаткость при начале движения. Они обязательно начинаются с одной стороны. К другим признакам относятся сальность кожных покровов, повышенное слюноотделение, избыточная потливость, склонность к запорам, кошмарные сновидения и депрессия.

При сочетании нескольких симптомов стоит сразу же обратиться к неврологу. Болезнь Паркинсона долгое время считалась неизлечимой, но на сегодняшний день существуют эффективные терапии для улучшения качества жизни больных с этим диагнозом.