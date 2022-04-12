ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 12:00

Врач перечислила ранние симптомы болезни Паркинсона

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Дрожь в руках и шаткость при движении — первые признаки болезни Паркинсона.
Фото Global Look Press

Врач-невролог Галина Чудинская рассказала, как распознать первые симптомы болезни Паркинсона. По ее словам, данное заболевание начинается у людей старше 50 лет.

«Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее хроническое заболевание, которое характерно для старшей возрастной группы. Оно вызвано прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин. Недостающая выработка дофамина ведет к тормозному влиянию базальных ганглиев на кору головного мозга. При этом основные причины появления данной болезни остаются неизвестными», — приводит слова Чудинской «Газета.Ru».

Первые симптомы болезни проявляются в моторике. Могут появиться мышечная скованность, дрожь в руке или ноге и шаткость при начале движения. Они обязательно начинаются с одной стороны. К другим признакам относятся сальность кожных покровов, повышенное слюноотделение, избыточная потливость, склонность к запорам, кошмарные сновидения и депрессия.

При сочетании нескольких симптомов стоит сразу же обратиться к неврологу. Болезнь Паркинсона долгое время считалась неизлечимой, но на сегодняшний день существуют эффективные терапии для улучшения качества жизни больных с этим диагнозом.

Мозг. Как спорт влияет на мозг?
Здоровье
2
0
Читайте также
«Она уволена из сборной». Россиянка Шаботова навсегда лишена возможности выступать за Украину
Теперь из Криштиану выжмут все! Роналду ударил ребенка-аутиста, и это ему может стоить очень дорого
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач рассказала, что есть по вечерам без вреда для фигуры
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости