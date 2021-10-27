Как дефицит витамина D влияет на настроение? Объяснила врач

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, как сказывается на организме недостаток витамина D.

«Витамин D важен для выработки половых гормонов — как женских, так и мужских. Именно половые гормоны регулируют наше настроение. Для выработки тестостерона этот гормон очень необходим, поскольку последний помогает развитию эстрадиола (основной и наиболее активный половой гормон, — Прим. «СЭ»).

У женщин особенно во время менструального цикла как раз сокращается выработки эстрадиола, чем и объясняется их неустойчивое настроение. Следовательно, дефицит «солнечного» гормона может стать причиной плохого настроения, особенно у представительниц прекрасного пола", — приводит слова врача «Вечерняя Москва».