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Малышева объяснила, как часто нужно менять постельное белье

Читать «СЭ» в
Елена Малышева.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущая Елена Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово!» вместе с коллегами рассказала о том, как часто нужно менять постельное белье.

По их словам, в постели водятся клещи, которые попадают в кровать вместе с пылью. Один грамм пыли может находиться до 30 000 микроскопических клещей. Врачи также отметили, что согласно статистике, люди во всем мире меняют постельное белье всего один раз в месяц, а делать это лучше всего еженедельно. Астматикам и аллергикам необходимо еще и стирать белье при температуре не ниже 60 градусов, а после обязательно утюжить.

«Постельные клещи считаются одной из частых причин аллергии, и в том числе они вызывают бронхиальную астму», — отметил соведущий Малышевой Андрей Продеус.

Малышева рекомендуют покупать постельное белье из шелка, если есть возможность, потому что он лучше всего впитывает влагу тела. Стоит отдавать предпочтение хлопку, а вот от синтетики нужно отказаться.

Ранее Малышева призывала не паниковать из-за первого случая оспы обезьян в России.

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Елена Малышева
Здоровье
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