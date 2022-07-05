Как быстро снизить холестерин в крови? Рассказала врач

Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала, как эффективно снизить уровень плохого холестерина в крови. По ее словам, в первую очередь нужно учитывать употребляемые в пищу типы продуктов.

Необходимо следить за потреблением именно жирной пищи, потому что ее избыток плохо влияет на здоровье. Не стоит также употреблять слишком много пирожных, печенья и продуктов с кокосовым или пальмовым маслом.

«Употребляйте больше жирной рыбы, например скумбрию или лосось, и лучше всего с коричневым рисом или макаронами. В рацион питания нужно включить орехи, семечки, фрукты и овощи», — приводит слова эксперта «МедикФорум».

Важно также вести активный образ жизни, занимаясь спортом не меньше 150 минут в неделю.

Врач рекомендует отказаться от курения, которое тоже способно повысить уровень холестерина.