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Как быстро снизить холестерин в крови? Рассказала врач

Врач назвала факторы для быстрого снижения холестерина
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Активный образ жизни помогает снизить уровень холестерина в крови.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала, как эффективно снизить уровень плохого холестерина в крови. По ее словам, в первую очередь нужно учитывать употребляемые в пищу типы продуктов.

Необходимо следить за потреблением именно жирной пищи, потому что ее избыток плохо влияет на здоровье. Не стоит также употреблять слишком много пирожных, печенья и продуктов с кокосовым или пальмовым маслом.

«Употребляйте больше жирной рыбы, например скумбрию или лосось, и лучше всего с коричневым рисом или макаронами. В рацион питания нужно включить орехи, семечки, фрукты и овощи», — приводит слова эксперта «МедикФорум».

Важно также вести активный образ жизни, занимаясь спортом не меньше 150 минут в неделю.

Врач рекомендует отказаться от курения, которое тоже способно повысить уровень холестерина.

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Источник: https://www.medikforum.ru/health/137176-vysokiy-uroven-holesterina-chetyre-klyuchevyh-faktora-kotorye-pomogut-kak-mozhno-bystree-snizit-pokazateli-chteniya.html
Здоровье
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