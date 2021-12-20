Как будет работать метро в Москве в новогоднюю ночь?

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что шестой год подряд метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь. При этом проезд на метро и наземном транспорте будет бесплатным с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января. МЦД будет курсировать до 02.30. Продлится работа и наземного транспорта (на 66 маршрутах можно будет ездить всю ночь, еще на 91 — до 03.30).

На 17 тысячах экранах в вагонах поездов и эскалаторах, а также на 185 дорожных экранах можно будет увидеть прямую трансляцию с поздравлениями президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

С 6 на 7 января, в Рождество, метро и МЦК будут работать до 02.00, а большинство маршрутов наземного транспорта — до 03.30.