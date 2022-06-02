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Врач назвал лучший способ бросить курить

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Чтобы бросить курить, можно обратиться к специалистам.
Фото Global Look Press

Психиатр-нарколог Владимир Каторгин назвал эффективный способ бросить курить. По его словам, самое главное самостоятельно принять это решение и осознать его.

«Надо себя замотивировать так: «Я хочу бросить, я хочу иметь красивые белые зубы, красивый цвет кожи и хорошие волосы». И нужно беречь свое здоровье, психическое, в первую очередь», — приводит слова эксперта «Лента.ру».

Помимо этого, эксперт рекомендует обратиться к специалистам. Лечением никотиновой зависимости занимаются наркологи, психиатры, психологи и психотерапевты. Если пациент не может самостоятельно справиться с зависимостью или на фоне отказа у него развивается депрессия, тогда назначаются лекарства.

Врач также напоминает, что с каждой сигаретой увеличивается риск развития рака легких. По статистике, одним из часто встречающихся онкологических заболеваний считается как раз рак легкого.

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Источник: https://lenta.ru/news/2022/06/01/sposob/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Здоровье
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