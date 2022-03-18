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Как бороться со стрессом? Ответил Мясников

Мясников дал советы, как бороться со стрессом
Галина Глазко
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Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале рассказал, как укрепит нервную систему. При этом специалист назвал мощнейшим психотерапевтическим средством живопись.

«Я нашёл для себя и другую сублимацию: искусство! У меня большая библиотека альбомов живописи (еще от деда, да и потом собирал). Рассматриваю часами, нахожу новое в давно знакомом, плюс открываю для себя новые имена! Надо бы в живые музеи сходить! Съездить на выходные в Питер, в Эрмитаж», — посоветовал Мясников.

Также врач рекомендует укреплять нервную систему деятельными прогулками, ежедневными тренировками и купанием в проруби.

Ранее Мясников рассказал о последствиях стресса для организма.

Как справиться со&nbsp;стрессом. Как бороться со стрессом и тревогой. Советы психолога

Здоровье
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