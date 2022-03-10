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Сегодня, 08:00

Диетологи назвали четыре фрукта для борьбы с жиром на животе

Галина Глазко
Яблоки.
Фото Global Look Press

Диетологи из США рассказали изданию Eat This, Not That!, как бороться с жиром на животе. По словам врачей Даны Эллис Ханнес и Бриттани Любек, нужно употреблять фрукты, которые содержат низкую калорийность, но при этом достаточно сытные. К таким относятся яблоко, грейпфрут, авокадо и арбуз.

Специалисты отмечают, что эти фрукты помогают бороться с воспалительными процессами, которые увеличивают жировые отложения в организме человека.

Яблоки, по словам диетологов, еще и положительно влияют на микрофлору кишечника. Грейпфрут содержит большое количество антиоксидантов. Однако только при регулярном употреблении он поможет бороться с лишним весом. Авокадо улучшает работу кишечника благодаря большому количеству клетчатки и мононасыщенных жиров.

Диеты для похудения: какие бывают и&nbsp;чем опасны. Диеты для похудения: какие бывают и чем опасны

Источник: https://www.eatthis.com/
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