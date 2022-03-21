Врач рассказала о причинах хронической усталости

Шведский психолог Анна Андреассон рассказала изданию Expressen о скрытых болезнях, о которых может говорить постоянная усталость. Отмечается, что она часто возникает из-за регулярного стресса или нарушения сна.

В первую очередь эксперт советует придерживаться здорового образа жизни: правильно питаться, избегать стресса, высыпаться и следить за водным балансом. Рекомендуется меньше пить кофе и алкогольных напитков. Если при соблюдении этих правил ничего не помогает, тогда хроническая усталость может говорить о скрытых заболеваниях.

По словам психолога, о постоянной усталости может говорить постковидный синдром, депрессия, недоедания, диабет и проблемы с щитовидной железой.