Как алкоголь влияет на внешний вид? Объяснила врач

Врач заявила, что алкоголь вызывает прыщи и покраснение кожи

Американский врач-дерматолог Эми Спизуоко рассказала, как алкоголь влияет на внешний вид. По ее словам, при регулярном употребление спиртных напитков происходит обезвоживание кожи и начинается преждевременное ее старение. Помимо этого, пристрастие к алкоголю вызывает воспаления.

«Некоторые виды спиртных напитков содержат гистамин, способный расширять кровеносные капилляры, в результате чего кожа сильно краснеет. При регулярном употреблении покраснение станет частым явлением», — приводит слова врача американская версия журнала GQ.

Также дерматолог сообщает, что алкоголь провоцирует появление прыщей и темных кругов под глазами.

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