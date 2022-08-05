ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 09:00

Как алкоголь влияет на внешний вид? Объяснила врач

Врач заявила, что алкоголь вызывает прыщи и покраснение кожи
Читать «СЭ» в
Алкоголь вызывает прыщи.
Фото Global Look Press

Американский врач-дерматолог Эми Спизуоко рассказала, как алкоголь влияет на внешний вид. По ее словам, при регулярном употребление спиртных напитков происходит обезвоживание кожи и начинается преждевременное ее старение. Помимо этого, пристрастие к алкоголю вызывает воспаления.

«Некоторые виды спиртных напитков содержат гистамин, способный расширять кровеносные капилляры, в результате чего кожа сильно краснеет. При регулярном употреблении покраснение станет частым явлением», — приводит слова врача американская версия журнала GQ.

Также дерматолог сообщает, что алкоголь провоцирует появление прыщей и темных кругов под глазами.

Ранее диетолог Сергей Обложко рассказал о проблемах с либидо у мужчин из-за пива.

Регулярное употребление пива наносит серьезный ущерб здоровью. Что будет, если пить пиво каждый день?
Здоровье
1
Читайте также
Какие продукты необходимо употреблять при дефиците витамина В12
«Ну, и кто я, если не русский»? Депутат Монсон — о паспортах США и ЛНР, иконе для мамы и последнем бое в ММА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач назвал простой и дешевый способ снизить уровень холестерина
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости