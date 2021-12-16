Известный диетолог Фус рассказала о пользе семян льна

Известный диетолог Светлана Фус опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала о пользе семян льна. По ее словам, они способны очищать кишечник подобно щетке.

«В льняном семени много полезного. В первую очередь это источник пищевых волокон, которые как щетка очищают кишечник, стимулируют его перистальтику и создают ощущение сытости. Богаты семена и на фитоэстрогены — фенольные соединения с антиоксидантной активностью, которые защищают женский организм от новообразований и помогают облегчить проявления климакса и дискомфорта, связанного с менопаузой», — написала Фус.

Диетолог также отметила, что суточная доза употребления продукта не должна превышать 1-2 столовых ложек (10-20 граммов семян), а лучше порционно измельчать семена и употреблять их сразу после приготовления.