Издание Men's Health перечислило топ-10 вредных продуктов

Издание Men's Health назвало 10 продуктов, которые наносят вред организму при чрезмерном употреблении.

В первую очередь это сладкие напитки. Из-за большого количества сахара они провоцируют развитие болезней печени, сердца и диабета. Лучше заменить ее на газированную воду с лимоном.

Второй продукт из списка — фруктовые соки. В них также содержится много сахара. Лучше выпить свежевыжатые соки. Жареную пищу тоже лучше сократить. Полезнее будет варить, тушить или готовить на пару.

Вред приносят и выпечка, а также печенье, пирожные. Эти продукты очень калорийны и содержат сахар, консерванты, трансжиры. Специалисты советуют заменить их на греческий йогурт, фрукты и горький шоколад. Пятый продукт — это картофель фри, а также чипсы. В них большое количество акриламидов, образующихся при жарке картофеля.

Шестой — низкокалорийные йогурты. В них много сахара, но мало жира и нет пробиотиков. Седьмой продукт — это мороженое из-за большого количества сахара. Не рекомендуется употреблять и переработанное мясо (бекон, колбасы, сосиски).

Ничего полезного нет в плавленом сыре, который состоит из эмульгаторов, растительных масел, натрия, пищевых красителей, консервантов и сахара. А еще и покупной готовый кофе с сиропами. В таком напитке много сахара.