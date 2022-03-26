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Испанские врачи рассказали о пользе какао при стрессе и высоком холестерине

Галина Глазко
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Издание La Razon рассказало о пользе какао при стрессе и высоком холестерине.
Фото Global Look Press

Испанское издание La Razon опубликовало статью, в которой рассказывается о пользе какао. Этот напиток, по словам экспертов, помогает снизить артериальное давление, регулировать уровень сахара и холестерина в крови.

Он практически не имеет никаких противопоказаний. В какао содержится немало клетчатки и минералов, поэтому его относят «суперпродуктам» с большим количеством полезных качеств.

Специалисты также отмечают, что натуральное какао — универсальный продукт. Его можно употреблять в виде шоколада, горячего напитка, коктейлей и т.д.

Помимо этого, какао является отличным лекарством от стресса. Так как оно влияет на психическое здоровье человека, препятствуя развитию когнитивных нарушений.

Какао. В чем польза какао? Ответила специалист
Здоровье
Питание
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