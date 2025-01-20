Источник: Куценко не пользовался «Запорожцем», и в нем спали бездомные

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Актер Гоша Куценко давно не пользовался «Запорожцем», в котором было обнаружено тело убитой женщины, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, несколько лет назад артист поставил свой старый «Запорожец» на шасси от Kia Rio.

«Куценко давно не пользовался своим голубым «Запорожцем». Машина стояла во дворе дома на Кутузовском проспекте, иногда в ней даже ночевал бездомный», — рассказал собеседник РЕН ТВ.

20 января стало известно, что в принадлежащем актеру автомобиле нашли труп женщины с признаками насильственной смерти.

По подозрению в убийстве уже задержан 30-летний мужчина, ранее судимый за убийство, кражу, разбой, угрозу убийством и другие преступления.