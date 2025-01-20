Стиль жизни
Есть Не болеть Тренироваться Узнавать Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Новости
Источник: Куценко не пользовался «Запорожцем», и в нем спали бездомные
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:16

1 мин.

Источник: Куценко не пользовался «Запорожцем», и в нем спали бездомные

Даниил Аршавский
Гоша Куценко.
Фото Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Актер Гоша Куценко давно не пользовался «Запорожцем», в котором было обнаружено тело убитой женщины, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, несколько лет назад артист поставил свой старый «Запорожец» на шасси от Kia Rio.

«Куценко давно не пользовался своим голубым «Запорожцем». Машина стояла во дворе дома на Кутузовском проспекте, иногда в ней даже ночевал бездомный», — рассказал собеседник РЕН ТВ.

20 января стало известно, что в принадлежащем актеру автомобиле нашли труп женщины с признаками насильственной смерти.

По подозрению в убийстве уже задержан 30-летний мужчина, ранее судимый за убийство, кражу, разбой, угрозу убийством и другие преступления.

В&nbsp;Запорожце Гоши Куценко обнаружено тело женщины: что известно. В «Запорожце» Гоши Куценко обнаружено тело женщины: что известно

Источник: РЕН ТВ
Новости холдинга
Инаугурация Трампа проходит в Вашингтоне в понедельник 20 января
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко
Как Хабиб Нурмагомедов провел тренерский бенефис на UFC 311
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
В Москве осудили супругов на 3,5 и 4,5 года колонии за доведение подростка до суицида
«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
17:10
Астролог назвала благоприятные посевные дни в феврале
16:25
Нутрициолог объяснила, почему зимой люди больше едят
15:45
Гоша Куценко прокомментировал ситуацию с трупом в его «Запорожце»
15:25
В российский прокат вышел хоррор «Шаман»
15:15
Мелодрама «Четыре четверти» вышла в российский прокат