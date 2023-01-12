Исследователи назвали самый привлекательный женский вес для мужчин

Ученые сделали неожиданные выводы.

Группа ученых из Абердинского университета (Шотландия) выяснила, что наиболее прекрасны с точки зрения мужчин не точеные модели, но и не чрезмерно бодипозитивно настроенные девушки. По признанию респондентов, больший интерес у них вызывают представительницы противоположного пола весом 70 кг при росте 170 см со здоровым видом и аппетитом.

Согласно полученным данным, ученые сделали вывод, что идеальная девушка обладает индексом массы тела в пределах от 22,8 до 24,8. К слову, нормой эти показатели считаются в системе Адольфа Кетле, они говорят о здоровье и балансе в организме.