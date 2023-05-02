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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:39

Инструктор Скодтаева посоветовала выбирать удобную одежду для занятий йогой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Инструктор Залина Скодтаева посоветовала выбирать удобную одежду для занятий йогой.

«В первую очередь специалист призвала внимательно слушать инструкции преподавателя. Каждая, даже самая простая на первый взгляд, поза йоги имеет множество нюансов, неизвестных новичкам. Также следует лубоко дышать во время занятия. На то, чтобы научиться правильно дышать, может уйти некоторое время. Кроме того, нужно носить удобную одежду, которая во время занятий не будет отвлекать от упражнений. Четвертый совет — не сравнивать себя с другими, наблюдать за собственными ощущениями. Сравнивать свои результаты с результатами других — не лучший способ расходовать драгоценную энергию. У каждого свой путь в йоге, поэтому лучшее, что вы можете сделать, не ждать быстрых результатов и не пытаться превзойти других, а сосредоточиться на своих ощущениях и личном прогрессе. Также крайне важно соблюдать регулярность», — приводит слова Скодтаевой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1576383
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