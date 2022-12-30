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Сегодня, 19:30

Инструктор рассказала, как сохранить активность в новогодние каникулы

Мария Гусева
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Доцент кафедры физической культуры, кандидат педагогических наук Раиса Андрианова сообщила, как сохранить активность зимой.

«Вы даже не заметите, как зимние спортивные развлечения станут для вас ежегодными, традиционными и даже долгожданными. Начнем с горнолыжных видов спорта: альтернативой пляжному отдыху может стать поездка в горы. Как правило, трех-четырех дней хватает, чтобы вспомнить навыки катания и получить удовольствие от трасс», — цитирует Life.ru Андрианову.

По словам специалиста, уровень владения техникой спусков на лыжах или сноуборде при этом не имеет значения: сама атмосфера на высокогорье располагает к активности.

Также Андрианова отметила, что можно посетить городской каток, где настроение поднимут новогодняя музыка и украшения. Специалист подчеркнула, что «нет ничего зазорного в том, чтобы, будучи студентом или начальником в офисе, поиграть в снежки с друзьями и построить снеговика».

Источник: Life.ru
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