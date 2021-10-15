Инфекционист рассказал, чем питаться после контакта с заболевшим COVID-19
14:50
Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, чем питаться после контакта с заболевшим ковидом.
«Сейчас у нас осень, большое количество овощей и фруктов. Надо их более активно потреблять. После контакта с заболевшим в день человек должен съедать по 400-500 г овощей и фруктов», — цитирует Малышева РИА Новости.
Врач также призвал в период новой волны коронавируса соблюдать меры против распространения инфекции и меньше посещать общественные места.
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