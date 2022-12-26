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Иммунолог рассказал, как снизить риск заражения гриппом

Специалист рассказал, что поможет защититься от гриппа, если вы не сделали прививку
Ольга Стрельникова
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Ношение маски.
Фото Freepik/prostooleh

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью порталу URA.RU выразил мнение, что самый простой и универсальный способ предотвратить заражение вирусом гриппа — защитные медицинские маски.

«Если человек не сделал прививку от гриппа и носит маску, то вероятность заражения у него падает практически в 20 раз. Если человек, который заразился вирусом, носит маску, то в пять раз меньше вероятность, что он заразит окружающих. Соответственно, если оба носа закрыты: и вирусоносителя, и здорового, то вероятность распространения вируса падает в 100 раз», — заключил специалист.

Также медик отметил, что активного распространения вируса гриппа можно избежать и остановить эпидемию, если все будут соблюдать подобную меру предосторожности.

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