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Иммунолог предупредил об опасном свойстве опавшей листвы

14 октября, 17:30

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об опасности осенней листвы. По его словам, человек может подхватить инфекцию от плесневых грибов, которые развиваются в опавшей листве и распространяются по воздуху.

«В случае если человек надышится плесенью, у него начнется плесневая инфекция легких и дыхательных путей. Это будет больше инфекционный фактор. Среди симптомов обычно кашель, бронхит и так далее», — приводит слова врача радио Sputnik.

Также специалист отметил, что опасность представляет опавшая листва и при сжигании. Она может выделять накопленные токсичные вещества, включая пыль, окись азота, угарный газ и тяжелые металлы.

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Галина Глазко все материалы автора
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