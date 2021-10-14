Иммунолог предупредил об опасном свойстве опавшей листвы

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об опасности осенней листвы. По его словам, человек может подхватить инфекцию от плесневых грибов, которые развиваются в опавшей листве и распространяются по воздуху.

«В случае если человек надышится плесенью, у него начнется плесневая инфекция легких и дыхательных путей. Это будет больше инфекционный фактор. Среди симптомов обычно кашель, бронхит и так далее», — приводит слова врача радио Sputnik.

Также специалист отметил, что опасность представляет опавшая листва и при сжигании. Она может выделять накопленные токсичные вещества, включая пыль, окись азота, угарный газ и тяжелые металлы.