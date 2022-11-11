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11 ноября, 22:30

Иммунолог предостерег от приема антибиотиков без назначения врача

Иван Шитик
Корреспондент
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Врач иммунолог-аллерголог Георгий Викулов предупредил, что самостоятельное нерегулируемое применение антибиотиков может привести к тому, что организм станет устойчив к активным компонентам, что в свою очередь приведет к осложнениям при лечении.

«Когда мы еще не знаем, какой именно возбудитель, но мы предполагаем определенный спектр возбудителей, врачи назначают в таких ситуациях препараты. Но это нельзя назвать профилактическими, это лечебные действия», — сказал врач Life.ru.

Иммунолог отметил, что в случаях, когда пациент неоднократно применяют один и тот же препарат без назначения врача, у него развивается устойчивости к препаратам.

Образование устойчивой флоры опасно тем, что она может передаваться другим членам семьи даже при обычном тесном контакте. Она может блокировать эффект от других препаратов, что делает лечение более дорогим и сложным. И самое важное: в таких условиях могут возникнуть новые заболевания, угрожающие жизни.

Источник: https://life.ru/p/1209886
Здоровье
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