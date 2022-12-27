Иммунолог дал рекомендации по лечению гриппа народными средствами

Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС рассказал, что в числе эффективных народных методов лечения гриппа и ОРВИ — горчичные ванночки для ног, а также использование горчичников и медицинских банок.

«Первое, если ощутили озноб, попав под дождь и промокнув, — это опустить ноги в горячую воду с горчицей», — дал рекомендацию иммунолог. Это поможет поднять иммунитет и уменьшить чувствительность к вирусам.

Владислав Жемчугов рассказал, что горчичники и медицинские банки могут помочь и при заболевании свиным гриппом A (H1N1), когда присутствует сильный кашель. Они улучшают кровоток в легких и снижают вероятность тяжелого воспаления. Но применять их стоит только по назначению лечащего врача, который пропишет полноценное лечение.

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