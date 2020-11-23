Хороший и плохой холестерин. Как его контролировать

Холестерин — важная составляющая большинства тканей человеческого организма. Он помогает в создании новых клеток, усвоению витаминов, аккумулирует энергию, принимает участие в защитных функциях организма.

Важно понимать: холестерин полезен, пока его содержание в организме не превышает допустимые нормы.

Возраст Общее содержание Содержание хорошего Содержание плохого 0-19 3,0-5,20* 1,66-3,55 0,7-1,8 20-29 3.16-6,1 1,7-4,2 0,8-2,0 30-39 3,57-6,5 1,8-4,8 0,75-1,9 40-49 3,9-7,0 1,9-5,0 0,75-2,0 50-59 4,04-7,40 2,3-5,2 0,75-2,1 60-69 4.10-7,5 2,2-5,6 0,8-2,1 >70 3,8-7,0 2,5-5,3 0,8-2,2

* Везде — ммоль на литр крови.

Весь холестерин можно разделить на три группы.

Альфа-ЛП (липопротеиды высокой плотности) — хороший холестерин. Отвечает за освобождение сосудов от избытков холестеринов других видов, отвечает за транспортировку излишнего холестерина в печень, помогает растворять атеросклеротические бляшки и поддерживает эластичность стенок сосудов.

Бета-ЛП (липопротеиды низкой плотности) — плохой холестерин. Он способствует образованию липидных пятен на стенках сосудов, что является предшественником атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Альфа-ЛП способен извлекать Бета-ЛП и избавлять от пятен, но при чрезмерном поступлении в организм через пищу происходит нарушение обмена веществ и преобладание плохого над хорошим.

Пре-бета-ЛП (липопротеиды очень низкий плотности) — является самым опасным и вредным. Его высокое содержание приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, атеросклероз, инсульт).

Кто входит в группу риска:

* курильщики;

* мужчины старше 45 лет/женщины старше 55 лет;

* люди, ведущие малоподвижный образ жизни;

* люди, увлекающиеся жирной и жареной пищей;

* люди, злоупотребляющие алкоголем.

Ежедневно организмом производится около 1 г холестерина (0,8 г в печени и 0,2 г в остальных клетках) и ещё примерно 0,5 г поступает с пищей. Вторую часть холестерина и стоит четко контролировать. Как это сделать? Диетологи рекомендуют:

* минимизировать жиры животного происхождения (например -сливочное масло, бекон/сало, сыр и молочные продукты);

* ограничить жареные блюда;

* отказаться от алкоголя;

* отдавать предпочтение нежирному мясу;

* не употреблять больше трех желтков в неделю;

* 2/3 рациона составлять из растительной пищи богатой клетчаткой (например — яблоки, капуста, отруби/крупы, орехи);

* пить свежевыжатые соки;

* принимать никотиновую кислоту, витамины групп Е и С, кальций;

* вести подвижный образ жизни (например — в среднем проходить около 7 км в день);

* знать свой вес и следить за ним.