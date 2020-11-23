Хороший и плохой холестерин. Как его контролировать
Важно понимать: холестерин полезен, пока его содержание в организме не превышает допустимые нормы.
|
Возраст
|
Общее содержание
|
Содержание хорошего
|
Содержание плохого
|
0-19
|
3,0-5,20*
|
1,66-3,55
|
0,7-1,8
|
20-29
|
3.16-6,1
|
1,7-4,2
|
0,8-2,0
|
30-39
|
3,57-6,5
|
1,8-4,8
|
0,75-1,9
|
40-49
|
3,9-7,0
|
1,9-5,0
|
0,75-2,0
|
50-59
|
4,04-7,40
|
2,3-5,2
|
0,75-2,1
|
60-69
|
4.10-7,5
|
2,2-5,6
|
0,8-2,1
|
>70
|
3,8-7,0
|
2,5-5,3
|
0,8-2,2
* Везде — ммоль на литр крови.
Весь холестерин можно разделить на три группы.
Альфа-ЛП (липопротеиды высокой плотности) — хороший холестерин. Отвечает за освобождение сосудов от избытков холестеринов других видов, отвечает за транспортировку излишнего холестерина в печень, помогает растворять атеросклеротические бляшки и поддерживает эластичность стенок сосудов.
Бета-ЛП (липопротеиды низкой плотности) — плохой холестерин. Он способствует образованию липидных пятен на стенках сосудов, что является предшественником атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Альфа-ЛП способен извлекать Бета-ЛП и избавлять от пятен, но при чрезмерном поступлении в организм через пищу происходит нарушение обмена веществ и преобладание плохого над хорошим.
Пре-бета-ЛП (липопротеиды очень низкий плотности) — является самым опасным и вредным. Его высокое содержание приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, атеросклероз, инсульт).
Кто входит в группу риска:
* курильщики;
* мужчины старше 45 лет/женщины старше 55 лет;
* люди, ведущие малоподвижный образ жизни;
* люди, увлекающиеся жирной и жареной пищей;
* люди, злоупотребляющие алкоголем.
Ежедневно организмом производится около 1 г холестерина (0,8 г в печени и 0,2 г в остальных клетках) и ещё примерно 0,5 г поступает с пищей. Вторую часть холестерина и стоит четко контролировать. Как это сделать? Диетологи рекомендуют:
* минимизировать жиры животного происхождения (например -сливочное масло, бекон/сало, сыр и молочные продукты);
* ограничить жареные блюда;
* отказаться от алкоголя;
* отдавать предпочтение нежирному мясу;
* не употреблять больше трех желтков в неделю;
* 2/3 рациона составлять из растительной пищи богатой клетчаткой (например — яблоки, капуста, отруби/крупы, орехи);
* пить свежевыжатые соки;
* принимать никотиновую кислоту, витамины групп Е и С, кальций;
* вести подвижный образ жизни (например — в среднем проходить около 7 км в день);
* знать свой вес и следить за ним.
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