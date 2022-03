Названы 5 признаков, при которых стоит отказаться от хлеба

Издание Eat This Not That! со ссылкой на исследование врачей-диетологов отмечает, что хлеб способен нанести вред здоровью при некоторых признаках. По их словам, в первую очередь этот продукт стоит исключить из своего рациона при резком наборе лишнего веса.

Не рекомендуется употреблять хлеб и людям с высоким показателем артериального давления. Даже один кусочек хлеба в день способен у некоторых людей вызвать развитие гипертонии. Исследование также показало, что при ежедневном употреблении двух или более порций белого хлеба может развиться ожирение.

Если при употреблении хлеба появляются спазмы в желудке и вздутие живота, то его тоже лучше исключить из рациона. У некоторых людей из-за непереносимости белка злаковых культур этот продукт способен развить герпетиформный дерматит. Из-за большого количества сахара отказаться от хлеба стоит людям с сахарным диабетом и при преддиабетическом состоянии.

При этом отмечается, что определенные виды хлебобулочных изделий способны помочь снизить артериальное давление и избавиться от лишних килограммов. Например, это хлеб из цельного пророщенного зерна.