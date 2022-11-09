Хирург перечислил способы скорректировать форму носа

Пластический хирург Паруйр Минасян рассказал, что изменить форму носа можно без операции.

Первый метод — инъекции филлерами, которые помогут скорректировать незначительные недостатки. Второй способ — инъекции липолитиков. Эти препараты уменьшают объем подкожно-жировой клетчатки и убирают отеки, поэтому их есть смысл использовать только для сужения кончика носа. Третьим методом являются нити. Их тоже применяют для коррекции носа, когда есть цель немного «утянуть» ткани.

Врач отметил, что косметолог может помочь только с небольшой коррекцией формы носа.

«Чаще всего мы говорим, что лучше делать операцию — ринопластику, потому что при выраженной деформации, при искривлении перегородки, при посттравматических повреждениях безоперационная ринопластика неэффективна, тут никакие уколы не помогут», — цитирует Life.ru Минасяна.