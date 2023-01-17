Хирург перечислил мифы о пластике, которые не имеют ничего общего с реальностью

Практикующий хирург Виталий Тимошенко рассказал, какие мифы о пластике ему приходится развенчивать чаще всего.

Первым заблуждением является «подходящий возраст». По словам медика, при появлении мыслей об омолаживающих операциях не стоит отталкиваться от возраста по паспорту, так как процесс старения зависит от многих факторов, таких как наследственность, экология, образ жизни и других.

После операции многие пациенты опасаются вместе с морщинами потерять свою индивидуальность. По словам Тимошенко, здесь переживать не о чем. После реабилитации в зеркале на вас будет по-прежнему смотреть ваша копия, но на несколько лет моложе.

Еще один миф, что при коррекции возрастных изменений лицо может стать перетянутым.

«В настоящее время пластическая хирургия достигла небывалых высот, техника проведения операции совершенствуется, совершенствуются инструменты и оборудование», — цитирует Life.ru Тимошенко.

Также хирург отметил, что омолаживающие операции делаются по мере проявления возрастных изменений. Кому-то результата одной манипуляции с лицом хватит на всю жизнь, а кому-то в будущем снова придется обратиться к хирургу. Тимошенко подчеркнул, что противопоказаний к проведению операций летом нет, не считая того, что рубцы на открытых участках тела какое-то время нужно будет прятать от солнца.