Хирург Гамалея заявила, что маммопластика не препятствует кормлению грудью

Хирург Мария Гамалея заявила, что маммопластика не препятствует кормлению грудью.

«Современные грудные импланты имеют пожизненную гарантию, и необходимости менять их через какое-либо время нет. Если вас устраивает эстетический вид груди, ее размеры и ничего не беспокоит, в этом случае замена имплантов не требуется. Риск заболевания онкологией есть у всех, однако установка имплантов никак не связана с ее появлением. Напротив, решаясь на операцию, женщина проходит полное обследование и может выявить существующие проблемы. После маммопластики пациентка должна регулярно проходить обследование и делать УЗИ молочных желез, а это опять же может помочь диагностировать болезнь на ранней стадии», — приводит слова Гамалеи Life.ru.