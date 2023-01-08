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Хирург Фетисова назвала топ-5 косметологических процедур, которые будут популярны в 2023 году

Алина Савинова
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Косметолог и пластический хирург Дарья Фетисова рассказала, какие косметологические процедуры будут популярны в 2023 году.

«В первую очередь речь идет о натуральных губах. Это целый комплекс процедур, направленный на омоложение и увлажнение, а в основе — биоревитализация, которая позволяет создать эффект нежных, слегка пухлых, но не объемных губ. Популярностью будет пользоваться и экстралифтинг. Он позволяет за одну процедуру убрать отеки, тонизировать кожу и слой SMAS. В итоге получаем хорошо подтянутое, гармоничное лицо с долгосрочным усилением лифтинга.

В бьюти-тренды 2023 года попала идеальная кожа с «эффектом фотошопа», который можно получить благодаря профессиональному омолаживающему домашнему уходу. Голливудского лоска и бархатистости кожи поможет добавить фототерапия на аппарате Ellipse. Такая процедура также поможет убрать купероз и пигментацию, улучшит качество кожи и удалит любые воспалительные элементы и морщины", — приводит «Life.ru» слова Фетисовой.

Хирург также рассказала о своей авторской методике — безоперационной блефаропластике — для решения проблемы с нависшим верхним веком, объемным и отечным нижним веком, а также пигментацией и морщин вокруг глаз.

«Такая процедура станет идеальным решением для тех, кто не готов к хирургическому вмешательству», — добавила она.

Источник: https://life.ru/p/1550541
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