Губернатор Ставрополья рассказал об уникальной разработке местных врачей в области кардиохирургии

Глава Ставропольского края поделился новостью об изобретении единственного в своем роде кардиохирургического инструмента местными специалистами.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров поделился радостной новостью в Тelegram-канале: «Ставропольские врачи создали не имеющий аналогов медицинский инструмент для эндоваскулярной хирургии — коронарный буж. С его помощью восстанавливают проходимость артерий сердца во время операций при остром инфаркте миокарда».

Благодаря изобретению подобного инструмента планируется повысить эффективность лечения и доступность высокотехнологичной медицины.

Разработка коронарного бужа началась еще в 2017 году. Процесс контролировали заведующий отделением рентгенохирургии Ставропольской краевой больницы Олег Белоконь и врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Григорий Сазанов.

Новейшее оборудование уже получило патент. Изучаются возможности для налаживания производства.