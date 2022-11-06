ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 14:05

Губернатор Ставрополья рассказал об уникальной разработке местных врачей в области кардиохирургии

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Фото Global Look Press

Глава Ставропольского края поделился новостью об изобретении единственного в своем роде кардиохирургического инструмента местными специалистами.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров поделился радостной новостью в Тelegram-канале: «Ставропольские врачи создали не имеющий аналогов медицинский инструмент для эндоваскулярной хирургии — коронарный буж. С его помощью восстанавливают проходимость артерий сердца во время операций при остром инфаркте миокарда».

Благодаря изобретению подобного инструмента планируется повысить эффективность лечения и доступность высокотехнологичной медицины.

Разработка коронарного бужа началась еще в 2017 году. Процесс контролировали заведующий отделением рентгенохирургии Ставропольской краевой больницы Олег Белоконь и врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Григорий Сазанов.

Новейшее оборудование уже получило патент. Изучаются возможности для налаживания производства.

0
Читайте также
Призерка Олимпиады в Пекине дисквалифицирована за допинг. Она не стала спорить с обвинением
Небинарных биатлонистов выделили в отдельную категорию в Канаде. Что скажет IBU?
Пленный украинский военный заявил о сокрытии Киевом данных о погибших
Тело бывшего хоккеиста обнаружили дома в луже крови в Москве
ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Каховской ГЭС
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дерматовенеролог рекомендует исключить эти продукты при псориазе

Ученые рассказали о генетической мутации, спасающей от рака
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости